Ternana eletto il rossoverde del secolo in una serata piena di ricordi ed emozione GALLERIA FOTOGRAFICA

I tifosi della Ternana hanno eletto il rossoverde del secolo, nell'evento dedicato in occasione dei festeggiamenti per il centenario delle Fere. Serata dalle grandi emozioni quella di venerdì 5 dicembre al Politeama di Terni, con tantissimi ex giocatori e allenatori presenti all'evento, che ha. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondisci con queste news

29 NOVEMBRE 2000 29 NOVEMBRE 2025 RICORRONO OGGI 25 ANNI Meriterebbe almeno un libro per ricordare i mille fatti di quegli anni ruggenti dal 1993 al 1999, la “Primavera di Terni”. Il mandato elettorale che mi impegna quotidianamente mi impedis - facebook.com Vai su Facebook

15.11.2025, 20:30, US Sambenedettese - Ternana Calcio 0:0, spettatori 6.549, Stadio Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto, Serie C - Girone B (ITA 3). Vai su X

Ternana, è Romano Marinai il ‘Rossoverde del Secolo’ - Così hanno deciso la critica e tutti i tifosi rossoverdi che hanno votato e partecipato al contest promosso dal Centro Coordinamento Te ... umbria24.it scrive

Ternana, plebiscito per Romano Marinai "Rossoverde del secolo" - Il capitano della prima promozione in serie A vince sia il sondaggio popolare che il premio della critica. Come scrive corrieredellumbria.it

Terni in Festa: Oggi si Celebra il Rossoverde del Secolo. - Oggi è il Rossoverde del Secolo: Terni in festa, Politeama sold out e diretta streaming sul canale YouTube della Ternana Calcio. Secondo ternananews.it

Rossoverde del secolo: gli ospiti della “Ternana che vince” - Marinai, Benatti, Lucarelli, Mammarella e Defendi raccontano le pagine più gloriose della Ternana nel talk “La Ternana che vince”. Riporta ternananews.it

‘Rossoverde del secolo’, urne ancora aperte. Serata beneficenza al Politeama venerdì 5 - Sarà festa per i tifosi della Ternana venerdì 5 dicembre al cinema Politeama, con l’evento ‘Rossoverde del Secolo’. Scrive umbria24.it

Ternana, cent’anni di un’unica passione. Città in festa per il primo secolo delle Fere - Oggi tanti appuntamenti E’ un bellissimo traguardo di cui la città deve essere orgogliosa. Secondo lanazione.it