Ternana eletto il rossoverde del secolo in una serata piena di ricordi ed emozione GALLERIA FOTOGRAFICA

Ternitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tifosi della Ternana hanno eletto il rossoverde del secolo, nell'evento dedicato in occasione dei festeggiamenti per il centenario delle Fere. Serata dalle grandi emozioni quella di venerdì 5 dicembre al Politeama di Terni, con tantissimi ex giocatori e allenatori presenti all'evento, che ha. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

