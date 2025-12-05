Teoria del cigno nero ecco le 5 ‘previsioni oltraggiose’ | gli scenari inverosimili che sfuggono ai calcoli

Roma, 5 dicembre 2025 – Tornano le "previsioni oltraggiose" di BG Saxo, ipotesi che si basano sulla teoria dei "cigni neri": eventi rari, imprevedibili e ad altissimo impatto sui mercati, che sfuggono alle normali previsioni storiche, economiche e scientifiche. Fra questi si inserisce quest'anno l'ipotesi di un Fondo sovrano tricolore, o l'immissione sul mercato di farmaci anti-obesità per animali. Eventi tanto improbabili e dagli effetti di difficile previsione, come il fantomatico giorno del Quantum Stock. Bazzani: "Lavoriamo su scenari inverosimili che riflettono la complessità che viviamo" "La situazione geopolitica, climatica e sociale appare oggi più confusa che mai.

