Tentata rapina in galleria Matteotti Punta il coltello a due giovani Inseguito e bloccato a 14 anni

"Dacci qualche euro". E poi le urla, le spinte e infine il coltellaccio. Sono stati istanti di terrore quelli vissuti sabato scorso da due quattordicenni che hanno subito un tentativo di rapina da parte di tre coetanei in galleria Matteotti. Uno dei responsabili, quello che aveva con sé la lama, non è rimasto a lungo impunito. I carabinieri lo hanno infatti rintracciato poco dopo e portato in caserma. Per il giovane – un quattordicenne residente in provincia – è scattata la misura dell’accompagnamento in flagranza (un provvedimento specifico previsto dalla giustizia minorile) per i reati di tentata rapina in concorso e porto di oggetti atti a offendere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tentata rapina in galleria Matteotti. Punta il coltello a due giovani. Inseguito e bloccato a 14 anni

