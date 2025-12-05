Tentata estorsione e minacce a Lotito per fargli cedere la Lazio | 5 indagati sequestri e perquisizioni

Ilfattoquotidiano.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minacciavano sui social, al telefono e via mail Claudio Lotito per costringerlo a vendere la Lazio. Per questo motivo sono state eseguite cinque perquisizioni nei confronti di cinque persone indagate per tentata estorsione e manipolazione del mercato a danno del presidente della Lazio. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, secondo quanto riferito dall’ ’Adnkronos, hanno sequestrato diversi dispositivi, tra cui tablet, computer e telefoni agli indagati, sia a casa che negli uffici. I pm della Capitale che hanno avviato l’inchiesta dopo le denunce presentate da Lotito. In particolare, ai cinque indagati viene contestato in concorso di aver, con reiterati atti di minaccia tramite social, mail e telefonate anonime al presidente della Lazio, compiuto atti per costringere Lotito a cedere il capitale della società. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

tentata estorsione e minacce a lotito per fargli cedere la lazio 5 indagati sequestri e perquisizioni

© Ilfattoquotidiano.it - Tentata estorsione e minacce a Lotito per fargli cedere la Lazio: 5 indagati, sequestri e perquisizioni

Scopri altri approfondimenti

tentata estorsione minacce lotitoLazio, tentata estorsione e minacce a Lotito: 5 perquisizioni - Perquisizioni sono state eseguite nei confronti di cinque persone indagate per tentata estorsione e manipolazione del mercato a danno del presidente della Lazio Claudio Lotito. Secondo msn.com

tentata estorsione minacce lotitoTentata estorsione a Lotito per fargli cedere la Lazio: 5 persone indagate a Roma - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito (foto LaPresse/Alessandro Garofalo)Il presidente della Lazio, Claudio Lotito ... Si legge su msn.com

tentata estorsione minacce lotitoMinacce a Lotito per vendere la Lazio, 5 indagati - hanno eseguito cinque perquisizioni nei confronti di altrettante persone indagate per tentata e ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tentata Estorsione Minacce Lotito