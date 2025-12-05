Tentata estorsione e minacce a Lotito per cedere la Lazio cinque perquisizioni
Perquisizioni sono state eseguite nei confronti di cinque persone indagate per tentata estorsione e manipolazione del mercato a danno del presidente della Lazio Claudio Lotito. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, a quanto apprende l'Adnkronos, hanno sequestrato diversi dispositivi, tra cui tablet, computer e telefoni agli indagati, sia a casa che negli uffici. A delegare le perquisizioni sono stati i pm della Capitale che hanno avviato l'inchiesta dopo le denunce presentate da Lotito. In particolare ai cinque viene contestato in concorso di aver, con reiterati atti di minaccia tramite social, mail e telefonate anonime al presidente della Lazio, compiuto atti per costringere Lotito a cedere il capitale della società. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
C’è una indagine per tentata estorsione ai danni di ignoti aperta dalla Procura di Vallo della Lucania in seguito a un esposto presentato dall’ex proprietario del famoso King’s di Palinuro - facebook.com Vai su Facebook
Si era reso responsabile di numerosi furti e spaccate il 16enne arrestato a Palermo dalla Polizia di Stato. Il minorenne, che faceva parte di un gruppo di giovanissimi autori di numerosi reati contro il patrimonio, dovrà anche rispondere di una tentata estorsione Vai su X
Lazio, tentata estorsione e minacce a Lotito: 5 perquisizioni - I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, a quanto apprende l’Adnkronos, hanno sequestrato diversi dispositivi ... Scrive msn.com
Tentata estorsione a Lotito per fargli cedere la Lazio: 5 persone indagate a Roma - Avrebbero minacciato più volte il presidente della Lazio, Claudio Lotito, cercando di condizionarlo affinché cedesse la sua quota nel capitale della società ... Riporta msn.com
Minacce a Lotito per vendere la Lazio, 5 indagati - hanno eseguito cinque perquisizioni nei confronti di altrettante persone indagate per tentata e ... Si legge su msn.com