Tentata estorsione a Lotito per fargli cedere la Lazio | 5 persone indagate a Roma

Avrebbero minacciato più volte il presidente della Lazio, Claudio Lotito, cercando di condizionarlo affinché cedesse la sua quot a nel capitale della società calcistica: cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Roma con l'accusa di estorsione e manipolazione del mercato per mezzo di social e testate online. Effettuate perquisizioni questa mattina, 5 dicembre, nelle abitazioni degli indagati. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri, che hanno sequestrato anche smartphone e computer.

