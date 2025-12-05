Tensioni tra baby calciatori | Fatti gravi da condannare

Martedì pomeriggio sugli spalti del campo sportivo di Vicchio si è tenuta la riunione che avrebbe dovuto chiarire i contorni di quanto accaduto domenica 23 novembre, il giorno dopo la partita, tra i giocatori, classe 2012, del settore giovanile della borghigiana Fortis Juventus e i coetanei vicchiesi della Sandro Vignini. Con una ventina di ragazzini borghigiani che hanno raggiunto Vicchio alla spicciolata accompagnati dai genitori con sette o otto auto (a quell’età non hanno ancora neanche il motorino). E che poi, una volta liquidati gli adulti, hanno avuto un incontro con gli avversari del giorno prima, occasione nella quale sarebbe anche volato qualche schiaffo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tensioni tra baby calciatori: "Fatti gravi da condannare"

