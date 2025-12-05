Tensione a Cornigliano la Uilm denuncia | Quattro di noi aggrediti a calci e pugni da uomini con felpa della Fiom

Ilsecoloxix.it | 5 dic 2025

La replica di Armando Palombo (Fiom): “Ci saranno le sedi opportune dove far valere le proprie rivendicazioni. Vent’anni fa c’era chi vedeva la Madonna lacrimare sul monte Fasce, non ho mai commentato. Rispetto, ma non commento”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

tensione a cornigliano la uilm denuncia quattro di noi aggrediti a calci e pugni da uomini con felpa della fiom

© Ilsecoloxix.it - Tensione a Cornigliano, la Uilm denuncia: “Quattro di noi aggrediti a calci e pugni da uomini con felpa della Fiom”

