Tensione a Cornigliano la Uilm denuncia | Quattro di noi aggrediti a calci e pugni da uomini con felpa della Fiom

La replica di Armando Palombo (Fiom): “Ci saranno le sedi opportune dove far valere le proprie rivendicazioni. Vent’anni fa c’era chi vedeva la Madonna lacrimare sul monte Fasce, non ho mai commentato. Rispetto, ma non commento”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Tensione a Cornigliano, la Uilm denuncia: “Quattro di noi aggrediti a calci e pugni da uomini con felpa della Fiom”

