Tempesta d’amore anticipazioni al 12 dicembre | Greta continua a frequentare Luis

Tempesta d’amore, anticipazioni dall’8 al 12 dicembre. Greta continua a frequentare Luis: una relazione in cui mantengono il riserbo sulle proprie vite. Dopo l’appello di Philipp, Ana inizia a rivalutare la sua decisione di rifiutare il rene di Vincent. Christoph inizia a sospettare di Katja e Maxi, mettendo quest’ultima sempre più sotto pressione, continuano le anticipazioni di Tempesta d’amore. Greta continua a frequentare Luis: una relazione in . 🔗 Leggi su 2anews.it

