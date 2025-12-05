Temperature sopra le medie | ecco i valori attesi in Italia
Ultime ore in compagnia di una residua circolazione di bassa pressione con ancora tante nubi presenti da Nord a Sud d'Italia ma la rimonta di un anticiclone di matrice africana sta per impossessarsi del Mediterraneo e non solo. A far notizia non sarà tanto la stabilità ma le temperature che si raggiungeranno nei prossimi giorni e che, per essere ormai dicembre, non avranno nulla di tipico. Dall'Artico all'Africa. Dopo almeno 10-14 giorni in compagnia di correnti fredde settentrionali con la neve anche a quote pianeggianti sulle regioni settentrionali e temperature quasi costantemente sotto media, si sta per cambiare registro: l'alta pressione, ancora una volta, avrà il suo "cuore" caldo con aria che proviene ancora una volta dal Nord Africa, dunque molto mite, e sarà questa la causa dell'impennata della colonnina di mercurio non soltanto sulle zone pianeggianti e costiere ma anche in montagna dove sarà messo a dura prova l'ottimo manto nevoso che ricopre le Alpi e gran parte degli Appennini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
