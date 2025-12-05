Tecnocasa accelera | semestre positivo trainato da credito e case
Nel primo scorcio del 2025 il Gruppo Tecnocasa presenta conti semestrali che raccontano un percorso di ulteriore avanzamento sia nell’intermediazione immobiliare sia nella mediazione creditizia. I dati approvati al 30 giugno restituiscono l’immagine di una realtà che prosegue compatta sul proprio tracciato operativo, accompagnata da indicazioni incoraggianti per il proseguimento dell’esercizio in corso. L’approvazione dei . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
