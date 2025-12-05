Tech4You prototipi e impianti pilota per monitorare il territorio al Sud

Trentacinque prototipi fisici, 38 piattaforme e diversi impianti pilota che monitorano frane, erosione costiera, incendi ed esondazioni. E’ questo, in sintesi, il risultato dell’ ecosistema dell’innovazione Tech4You, progetto Pnrr che coinvolge le tre Università calabresi, l’Università della Basilicata e il Cnr, con un investimento complessivo di 122 milioni di euro e il coinvolgimento di circa 1.400 ricercatori. Ad illustrare i risultati, alla Cittadella regionale di Catanzaro, è stato il presidente dell’ecosistema Maurizio Muzzupappa. Il progetto, ha evidenziato, “ha tirato fuori dai laboratori le ricerche più promettenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

