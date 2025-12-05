Teatro Alessandro Siani torna sul palco con Fake News

Roma, 5 dic. (askanews) – Nuovo spettacolo teatrale per Alessandro Siani, che torna sul palco con “Fake News”, scritto, diretto e interpretato dallo stesso artista. Dopo il successo di “Fiesta”, che ha celebrato i 20 anni dello storico format comico, Siani presenta un progetto inedito, ispirato anche alla sua recente performance televisiva Off Line, proposta in esclusiva per Amazon Prime. Il debutto di “Fake News” è già accompagnato da numeri record: a Napoli oltre 30.000 biglietti venduti e nuove date aperte, con 36 repliche in 30 giorni (con doppi spettacoli nella stessa giornata). E la richiesta del pubblico ha portato a triplicare gli show a Bari, Roma, Bologna, Milano e Avellino, e a doppiare quello a Zurigo, confermandosi come uno degli eventi più attesi della stagione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

