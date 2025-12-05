Teatri senza voce la rivoluzione dei sovratitoli che può cambiare la vita ai non udenti

Nei teatri di tutto il mondo si sta affacciando una trasformazione silenziosa ma potente: quella dei sovratitoli e dei sistemi di accessibilità pensati per chi non può sentire. Un cambiamento che promette di rendere l’esperienza dello spettacolo dal vivo finalmente comprensibile anche a un pubblico che, troppo spesso, è rimasto escluso. Una rivoluzione tecnologica e culturale che potrebbe riscrivere il futuro della scena italiana e dar vita al fenomeno dei “ teatri senza voce ”. LEGGI ANCHE: — Il Teatro Palladium rende omaggio al genio musicale di Luigi Dallapiccola, maestro del Novecento italiano “Teatri senza voce”: una nuova idea di accessibilità culturale. 🔗 Leggi su Funweek.it