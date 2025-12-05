Te voglio bene Napule crire a me | il post di Lorenzo Lucca sui social

Quella di mercoledì è stata una serata in agrodolce per Lorenzo Lucca. L'attaccante del Napoli è tornato al gol contro il Cagliari in Coppa Italia e ha potuto festeggiare con i compagni il passaggio del turno, ma nelle ore successive si è tanto discusso anche tra i tifosi di quei fischi che una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it