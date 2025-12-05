Taylor Swift è nello Spotify Wrapped della portavoce della Casa Bianca per la gioia di Trump

Taylor Swift potrebbe non essere più “hot” agli occhi di Donald Trump, ma l’addetta stampa della Casa Bianca sembra pensarla diversamente sulla popstar e sulla sua musica. Poco dopo il lancio dell’annuale Spotify Wrapped, mercoledì 3 dicembre, Karoline Leavitt ha condiviso uno screenshot dei suoi cinque artisti preferiti del 2025 su Instagram. Sebbene i primi quattro fossero Morgan Wallen e le star della musica cristiana Forrest Frank, Brandon Lake e Anne Wilson, la quinta posizione era occupata proprio dalla cantautrice statunitense. Sebbene sia una delle ascoltatrici più sorprendenti di Swift, la portavoce è sicuramente in buona compagnia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

