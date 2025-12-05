Taylor Swift è nello Spotify Wrapped della portavoce della Casa Bianca per la gioia di Trump

Metropolitanmagazine.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taylor Swift potrebbe non essere più “hot” agli occhi di Donald Trump, ma l’addetta stampa della Casa Bianca sembra pensarla diversamente sulla popstar e sulla sua musica. Poco dopo il lancio dell’annuale Spotify Wrapped, mercoledì 3 dicembre, Karoline Leavitt ha condiviso uno screenshot dei suoi cinque artisti preferiti del 2025 su Instagram. Sebbene i primi quattro fossero Morgan Wallen e le star della musica cristiana Forrest Frank, Brandon Lake e Anne Wilson, la quinta posizione era occupata proprio dalla cantautrice statunitense. Sebbene sia una delle ascoltatrici più sorprendenti di Swift, la portavoce è sicuramente in buona compagnia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

taylor swift 232 nello spotify wrapped della portavoce della casa bianca per la gioia di trump

© Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift è nello Spotify Wrapped della portavoce della Casa Bianca, per la gioia di Trump

Leggi anche questi approfondimenti

Taylor Swift, nuovo record: &#232; l’artista donna più ascoltata su Spotify. Ma i Metallica le strappano un primato - Taylor Swift è diventata la prima artista donna nella storia di Spotify a raggiungere i 100 milioni di ascoltatori mensili. Si legge su repubblica.it

Taylor Swift sets new Spotify records with 'The Life of a Showgirl' - Taylor Swift's latest album has already set at least two Spotify records, less than a day after its release. phillyvoice.com scrive

Taylor Swift tra gli artisti più ascoltati di Spotify, i dati di streaming - Sabato 13 e domenica 14 luglio Taylor Swift sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano per gli attesi appuntamenti sold out del tour mondiale. Segnala tg24.sky.it

Taylor Swift &#232; la prima artista femminile a superare 100 miliardi di streaming su Spotify - La cantautrice statunitense (FOTO) è divenuta la prima artista femminile a superare cento miliardi ... Scrive tg24.sky.it

Spotify, la classifica delle canzoni più ascoltate del 2023: Taylor Swift in testa - Oggi Spotify svela gli artisti, gli album, le canzoni, le playlist e i podcast che hanno scandito l’anno musicale di oltre 574 milioni di persone. Come scrive rainews.it

Taylor Swift has already broken a Spotify record before the release of her new album - That seemingly impossible feat seems to be a walk in the park for Taylor Swift, whose upcoming album ‘The Life of a Showgirl’ ... Come scrive uk.news.yahoo.com

Cerca Video su questo argomento: Taylor Swift 232 Spotify