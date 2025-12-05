di Marco Corsi SAN GIOVANNI Un tavolo permanente con istituzioni, pendolari, Trenitalia e Rfi, e l’arrivo, entro la fine del 2026, dei nuovi treni regionali da 200 kmh; sono questi i due impegni centrali annunciati dal nuovo assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti, Filippo Boni durante l’incontro pubblico che si è svolto mercoledì sera a San Giovanni. Una linea di lavoro che punta a dare risposte strutturali alle criticità croniche del servizio ferroviario nel Valdarno e a ristabilire un dialogo stabile con i territori più colpiti dai disagi quotidiani. Il dibattito è stato organizzato dalla conferenza dei sindaci del Valdarno, in collaborazione con i comuni del versante fiorentino della vallata e ha visto la presenza, in sala, anche di molti pendolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Tavolo permanente e treni veloci". Il piano di Boni sul nodo trasporti