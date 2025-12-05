Tempo di lettura: < 1 minuto Gazebo e dehors selvaggio, maxi blitz della Polizia Municipale nel cuore del Vomero. I caschi bianchi stanno notificando atti ad una ventina di strutture, tra via Scarlatti e via Luca Giordano, su delega della Procura della Corte dei conti della Campania. Da quanto si apprende, l’indagine contesta un’eccedenza nell’occupazione di suolo pubblico ai concessionari. L’ipotesi di danno erariale viene contestata direttamente ai titolari degli esercizi di ristorazione, situati nell’area pedonale del quartiere collinare di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tavolino selvaggio a Napoli, maxi blitz nel cuore del Vomero: nel mirino molti dehors