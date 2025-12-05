Tatuaggi nuovo studio scientifico | l’inchiostro migra nei linfonodi indebolendo il sistema immunitario E la rimozione è ancora più pericolosa
L’inchiostro utilizzato per realizzare i tatuaggi non rimane confinato nella pelle, ma migra nel sistema linfatico provocando effetti sul sistema immunitario. È la scoperta di uno studio durato sette anni, condotto dall’Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona, affiliato all’Università della Svizzera italiana, in collaborazione con centri di ricerca internazionali tra cui l’Università di Berna, l’Ospedale universitario di Regensburg e l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences, ha monitorato il comportamento delle particelle di inchiostro nei modelli murini, rivelando una dinamica inaspettata: i pigmenti iniettati nel derma si spostano rapidamente nei linfonodi, le stazioni chiave del nostro sistema immunitario, dove possono rimanere intrappolati per mesi, causando infiammazione persistente e alterando le risposte immunitarie dell’organismo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
