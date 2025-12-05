Tatiana trovata viva il padre rompe il silenzio | le sue parole fanno piangere tutti

Era il 24 novembre quando Tatiana Tramacere, 27 anni, di Nardò (Lecce), sparì nel silenzio di una sera come tante. Nessun segnale. Nessuna traccia. Una famiglia in preda al terrore, amici che cercavano, comunità distrutta dal dolore. Ogni giorno sembrava il peggiore, ogni notte un calvario, con l’incubo che ogni ipotesi diventasse reale. I media titolavano la sparizione, la gente pregava, si mobilitavano ricerche, appelli, speranze che si facevano sempre più fragili. Eppure — qualcuno non si arrese. Leggi anche: Tatiana, la rivelazione shock dell’amico: “Cosa è successo”. Lei conferma La svolta: i carabinieri entrano nella mansarda. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Tatiana trovata viva, il padre rompe il silenzio: le sue parole fanno piangere tutti

