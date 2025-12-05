Tatiana Tramacere trovato il cadavere | l' inspiegabile tam tam prima della verità

Tatiana trovata viva «Sta bene»Tatiana è viva e sta bene. I carabinieri l’hanno trovata, a Nardò, in uno stanzino a fianco attiguo alla mansarda dove vive l’amico Dragos. Sequestrata? «Adesso lavoriamo per comprendere se era in stato di costrizione o di sua volontà», ha detto il comandante provinciale dei Carabinieri di Lecce, Andrea Siazzu. E dire che si erano susseguite delle voci sul ritrovamento del suo cadavere: tutto falso, per fortuna. Prima del ritrovamento della ragazza, era stato convocato in caserma Dragos-Ioan Gheormescu, 30 anni, l’ultimo ad aver incontrato Tatiana Tramacere il pomeriggio del 24 novembre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Tatiana Tramacere, "trovato il cadavere": l'inspiegabile tam tam prima della verità

