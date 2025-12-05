Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda Al vaglio ipotesi sequestro L' amico Dragos in caserma

Ilmessaggero.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Lo si apprende da fonti inquirenti. I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò nello stesso stabile in cui vive. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

