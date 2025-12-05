Tatiana Tramacere trovata viva dopo dieci giorni | la mansarda il ruolo di Dragos l' ipotesi di allontanamento volontario

La 27enne di Nardò era scomparsa da casa il 24 novembre. Il padre della ragazza: «È stato un regalo di Natale». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Tatiana Tramacere trovata viva dopo dieci giorni: la mansarda, il ruolo di Dragos, l'ipotesi di allontanamento volontario

Tatiana Tramacere, Dragos e quei 10 giorni scomparsa nel nulla: le chat, la mansarda e il viaggio a Brescia. La ricostruzione - Ma cosa è successo davvero alla 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce dal 24 novembre? Secondo ilmattino.it

Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda. «Al vaglio ipotesi sequestro». L'amico Dragos in caserma - I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò nello stesso stabile in cui ... Secondo ilmessaggero.it

Nardò, svolta in serata: Tatiana Tramacere è viva. L'amico Dragos (indagato) dovrà dare spiegazioni. Il giallo della mansarda - Tatiana Tramacere è stata trovata viva dai carabinieri all'interno della mansarda della casa di Dragos Ioan Gheormescu, a Nardò, il suo amico 30enne di origini rumene, formalmente indagato dalla procu ... Come scrive affaritaliani.it