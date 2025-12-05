Tatiana Tramacere trovata viva dopo dieci giorni | la mansarda il ruolo di Dragos l' ipotesi dell' allontanamento volontario 

5 dic 2025

La 27enne di Nardò era scomparsa da casa il 24 novembre. Il padre della ragazza: «È stato un regalo di Natale». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

