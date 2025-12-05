Tatiana Tramacere trovata viva dopo 10 giorni | era nella mansarda dell’amico Dragos Gheromescu

Lapresse.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata trovata viva Tatiana   Tramacere, la 27enne scomparsa dallo scorso 24 novembre a Nardò. “È viva, sta bene ed è in apparenti condizioni di buona salute. Adesso lavoriamo per comprendere se era in stato di costrizione o di sua volontà”, ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Lecce, il colonnello Andrea Siazzu. Le forze dell’ordine l’hanno rintracciata nella mansarda dell’amico Dragos Gheromescu, 30 anni, a Nardò (in provincia di Lecce). La posizione dell’uomo è al vaglio dei carabinieri, al fine di delineare eventuali responsabilità. Il 30enne, portato ieri sera in caserma, è l’ultimo ad averla vista prima della scomparsa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

tatiana tramacere trovata viva dopo 10 giorni era nella mansarda dell8217amico dragos gheromescu

© Lapresse.it - Tatiana Tramacere, trovata viva dopo 10 giorni: era nella mansarda dell’amico Dragos Gheromescu

