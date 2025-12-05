Tatiana Tramacere trovata viva a Nardò gioia della famiglia dopo il ritrovamento | Sta bene è bellissimo

Tatiana Tramacere è stata ritrovata viva nella mansarda di un amico. È in buone condizioni. Si ipotizza allontanamento volontario o sequestro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Tatiana Tramacere trovata viva a Nardò, gioia della famiglia dopo il ritrovamento: "Sta bene, è bellissimo"

Leggi anche questi approfondimenti

Tatiana Tramacere è viva e sta bene: la gioia dei familiari dopo la scomparsa. Fermato l’amico La 24enne di Nardò era nascosta in una mansarda Vai su X

Tatiana Tramacere è stata trovata viva dai carabinieri, a Nardò, in provincia di Lecce. Era nella mansarda della casa di Dragos Ioan Gheormescu, il suo amico e l'ultimo ad averla vista prima della scomparsa il 24 novembre scorso. L'uomo è stato portato in cas - facebook.com Vai su Facebook

Trovata viva Tatiana, la 27enne scomparsa da 10 giorni - L'avviso diffuso dalla Protezione Civile per la ricerca di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa, che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie da lunedì 24 novembre, 2 ... Segnala avvenire.it

Tatiana Tramacere trovata viva, sta bene. Era in casa dell'amico, l'ipotesi del sequestro - Trovata dai carabinieri in una mansarda nella cittadina leccese (ANSA) ... Da ansa.it

Tatiana Tramacere è stata trovata viva nell’abitazione di Dragos - In serata Tatiana Tramacere è stata trovata viva in una mansarda di Nardò. Come scrive mam-e.it

Tatiana è viva e sta bene: ritrovata la ragazza scomparsa 11 giorni fa a Nardò. «Allontamento volontario» Video - La 27enne trasportata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce ... Scrive msn.com

I 10 giorni senza Tatiana: l’incontro con Dragos, il depistaggio e il “sequestro” in mansarda - Giallo a Nardò (Lecce), la 27enne studentessa di Psicologia Tatiana Tramacere trovata viva: indagato l’amico Dragos- Come scrive quotidiano.net

Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda di Nardò: “Sta bene”. L’ipotesi del sequestro - Secondo quanto si apprende da fonti inquirenti, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre era stata sequestrata. Lo riporta ilfattoquotidiano.it