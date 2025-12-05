Tatiana Tramacere trovata viva a Nardò gioia della famiglia dopo il ritrovamento | Allontanamento volontario
Tatiana Tramacere è stata ritrovata viva nella mansarda di un amico. È in buone condizioni. La confessione: è allontanamento volontario. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
