Tatiana Tramacere torna a casa a Nardò per l' amico Dragos Ioan Gheormescu ha organizzato tutto lei

Quello di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa per 10 giorni a Nardò, sarebbe stato un allontanamento volontario. Si indaga per cercare conferme. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Tatiana Tramacere torna a casa a Nardò, per l'amico Dragos Ioan Gheormescu "ha organizzato tutto lei"

Leggi anche questi approfondimenti

Tatiana Tramacere, Dragos e quei 10 giorni di vuoto assoluto: le chat, la mansarda e il viaggio a Brescia. La ricostruzione - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana Tramacere trovata viva dopo dieci giorni: la mansarda, il ruolo di Dragos, l'ipotesi di allontanamento volontario Vai su X

Nardò, Tatiana Tramacere torna a casa dopo undici giorni: aggiornamenti di Flavio De Marco - Sembra si sia allontanata volontariamente con l’aiuto di un amico. trmtv.it scrive

Il ritrovamento di Tatiana Tramacere: la mansarda, l'amico Dragos e l'ipotesi dell'allontanamento volontario, ecco cosa sappiamo - A dieci giorni dalla scomparsa è stata trovata viva la 27enne di Nardò. Segnala vanityfair.it

Tatiana Tramacere, la madre della ragazza scomparsa a Nardò: “Le è capitato qualcosa. Sennò si sarebbe fatta sentire” - Il timore della mamma delle 27enne scomparsa il 24 novembre nel Salento e l’appello in tv: “Torna a casa”. Si legge su quotidiano.net

Tatiana ritrovata sana e salva, le ipotesi sequestro o allontanamento volontario: cosa non torna - Dalla paura al sollievo in una manciata di minuti: Tatiana Tramacere, la studentessa universitaria scomparsa a Nardò lo scorso 24 novembre, è stata ritrovata viva giovedì sera intorno alle 21, dieci g ... Scrive msn.com

Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda. «Al vaglio ipotesi sequestro». L'amico Dragos in caserma - I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò nello stesso stabile in cui ... Si legge su ilgazzettino.it

Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene: era nella mansarda dell'amico Dragos - Inizialmente si era diffusa la notizia del ritrovamento del suo corpo privo di vita, ma il comandante provinciale dei carabinieri ha definito le voci: ... Segnala today.it