Tatiana Tramacere ritrovata viva sequestrata da 30enne rumeno Dragos-Ioan Ghermescu e nascosta in casa in stanzino della mansarda

Il giovane, interrogato a lungo in caserma a Lecce — e inizialmente indagato per istigazione al suicidio — avrebbe tentato di togliersi la vita impiccandosi poco prima del ritrovamento Tatiana Tramacere è stata ritrovata viva e sta bene. La ricerca della studentessa 27enne di Nardò, scomparsa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tatiana Tramacere ritrovata viva, sequestrata da 30enne rumeno Dragos-Ioan Ghermescu e nascosta in casa in stanzino della mansarda

Altre letture consigliate

Tatiana Tramacere, Dragos e quei 10 giorni di vuoto assoluto: le chat, la mansarda e il viaggio a Brescia. La ricostruzione - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana Tramacere trovata viva dopo dieci giorni: la mansarda, il ruolo di Dragos, l'ipotesi di allontanamento volontario Vai su X

Tatiana Tramacere trovata viva a Nardò: l’emozione del padre e gli interrogativi ancora aperti - Tatiana Tramacere, è viva: ritrovata dopo dieci giorni tra il sollievo della famiglia e le domande ancora aperte sulle circostanze della scomparsa. Scrive notizie.it

Tatiana Tramacere trovata viva a Nardò: la gioia del papà - Tatiana Tramacere, è viva: ritrovata dopo dieci giorni tra il sollievo della famiglia e le domande ancora aperte sulle circostanze della scomparsa. Scrive notizie.it

Tatiana ritrovata sana e salva, le ipotesi sequestro o allontanamento volontario: cosa non torna - I carabinieri: "Capire se la giovane è stata sequestrata o no" ... Come scrive msn.com

Tatiana è viva, ritrovata dopo giorni: era nascosta nella mansarda di un conoscente indagato per sequestro - Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni di cui non si avevano più notizie, è stata ritrovata viva e in buone condizioni. altarimini.it scrive

Tatiana Tramacere è viva: ritrovata dopo 10 giorni nella mansarda dell'amico - Tatiana Tramacere è stata trovata viva dai carabinieri all'interno della mansarda della casa di Dragos Ioan Gheormescu, a Nardò, il suo amico 30enne di origini rumene, formalmente indagato dalla ... Riporta msn.com

Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda di Nardò: “Sta bene”. L’ipotesi del sequestro - Secondo quanto si apprende da fonti inquirenti, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre era stata sequestrata. Scrive ilfattoquotidiano.it