La criminologa e psicologa Roberta Bruzzone ha commentato le dinamiche della scomparsa di Tatiana Tramacere sostenendo che se sarà confermato che la ragazza si è allontanata volontariamente, i costi delle ricerche e dei procedimenti legali avviati, dovranno essere a carico suo. Bruzzone ha detto chiaramente che non è accettabile allontanarsi e costringere le forze dell’ordine e altre strutture operative ad attivarsi senza che vi sia un rischio concreto. “Questa storia deve diventare un precedente chiaro, limpido e inequivocabile” – ha detto la dottoressa Bruzzone sui social – “Perché non è accettabile che un Paese intero venga messo in allarme, che forze dell’ordine, volontari, unità cinofile, elicotteri e strutture operative vengano mobilitati per giorni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Tatiana Tramacere ritrovata, la Bruzzone inflessibile sul caso: “Chi si allontana paghi le ricerche”