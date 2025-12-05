Tatiana Tramacere rischia incriminazioni? Il penalista | No se non ha istigato Dragos

Webmagazine24.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Tatiana Tramacere, la 27enne di cui per giorni si erano perse le tracce a Nardò e che poi è stata ritrovata nella mansarda del suo amico Dragos Ioan Gheormescu, non rischia alcuna conseguenza penale se ha scelto liberamente di rendersi irreperibile. "Appare preliminare verificare con ogni strumento investigativo se la scelta del silenzio . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

tatiana tramacere rischia incriminazioniTatiana Tramacere e Dragos saranno indagati: ecco che cosa rischiano - La messinscena architettata dai due potrebbe non essere senza conseguenze penali ... Riporta tpi.it

tatiana tramacere rischia incriminazioniTatiana Tramacere ha organizzato la sua scomparsa: l'aiuto dell"amico" Dragos, le bugie in tv. Ora rischiano di essere indagati - Per 10 giorni le forze dell'ordine l'hanno cercata ovunque mettendo in campo un ingente spiegamento di forze: ... Lo riporta msn.com

tatiana tramacere rischia incriminazioniTatiana Tramacere e Dragos, cosa rischiano ora. Le scuse di lui: «I sentimenti non mi hanno fatto capire le conseguenze, ma non l'ho obbligata a rimanere» - «Questa notte presso il comando dei carabinieri di Lecce ho riferito tutti i fatti che riguardano la mia persona e la scomparsa di Tatiana. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tatiana Tramacere Rischia Incriminazioni