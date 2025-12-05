Tatiana Tramacere parla il fratello | Non vogliamo stressarla quando si sentirà meglio spiegherà

Tatiana Tramacere si è allontanata dalla sua famiglia di sua spontanea volontà nascondendosi per circa dieci giorni nell’abitazione di Dragos, così come confermato sia dalla 27enne che dal giovane romeno. Ma perché l’ha fatto? La domanda, al momento, è ancora senza risposta. Sarà lei a spiegarlo, quando se la sentirà. Così ha dichiarato il fratello Vladimir che ai giornalisti ha affermato: “Oggi ci siamo svegliati con un sorriso. Come ha detto mio padre ieri è stato un regalo di Natale anticipato. Tatiana sta riposando, sta bene. Ha bisogno della vicinanza della famiglia. La mamma è sicuramente più serena”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tatiana Tramacere, parla il fratello: “Non vogliamo stressarla, quando si sentirà meglio spiegherà”

News recenti che potrebbero piacerti

Caso #tatiana L’avvocato di Tatiana Tramacere conferma l’allontanamento volontario: “Non faremo altre domande, deve riposare” Tatiana Tramacere è tornata nella casa di Nardò della sua famiglia nella notte, dopo essere stata sottoposta a visite mediche. Or Vai su X

Tatiana Tramacere è stata trovata viva dai carabinieri, a Nardò, in provincia di Lecce. Era nella mansarda della casa di Dragos Ioan Gheormescu, il suo amico e l'ultimo ad averla vista prima della scomparsa il 24 novembre scorso. L'uomo è stato portato in cas - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana Tramacere, il fratello Vladimir a Storie Italiane: «È un bel giorno, ci siamo svegliati con il sorriso» - Oggi ci siamo risvegliati con il sorriso, come ha detto ieri mio padre è un regalo di Natale anticipato» così a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele Vladimir Trama ... Scrive video.corriere.it

Tatiana Tramacere, il fratello: «Era spaventata, mi ha riconosciuto e abbracciato» - Tatiana Tramacere, il fratello Vladimir a Storie Italiane: «È un bel giorno, ci siamo svegliati con il sorriso. Secondo msn.com

Tatiana Tramacere "mi ha abbracciato ed era spaventata", le parole del fratello Vladimir sulla sorella - Tatiana Tramacere è stata ritrovata viva: la famiglia parla di sollievo, mentre resta da chiarire il motivo dell’allontanamento e il ruolo di Dragos ... Riporta virgilio.it

Parla Vladimir: "Ora mia sorella non va pressata" - "Non vogliamo ancora pressarla e stressarla, vogliamo aspettare che sia lei a decidere di parlare perché non sappiamo fisicamente ancora come sta". Lo riporta rainews.it

Parla il fratello: «Tatiana sta bene, capiremo cosa è successo». Video - Tatiana «sta bene: ora ha bisogno di pace, serenità, tranquillità e la vicinanza della sua famiglia. Scrive msn.com

La scomparsa di Tatiana Tramacere, l'appello del fratello della 27enne - Cresce la preoccupazione per le sorti di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni di Nardò, scomparsa dalla sua abitazione nel pomeriggio di lunedì 24 novembre scorso. Scrive ilmattino.it