Tatiana Tramacere parla Dragos | Il forte sentimento per lei non mi ha fatto capire le conseguenze | VIDEO

“Il forte sentimento per lei non mi ha fatto capire le conseguenze”: sono le prime parole di Dragos-Ioan Gheormescu, il giovane che ha aiutato Tatiana Tramacere a nascondersi. Il ragazzo, che ieri era stato ascoltato dai carabinieri confessando l’ allontanamento volontario della 27enne di Nardò, ha dichiarato ai giornalisti: “Presso il comando dei carabinieri di Lecce ho riferito tutti i fatti che riguardano la scomparsa di Tatiana. Confermo che il forte sentimento di affetto reciproco che si è consolidato con la convivenza di questi giorni, non mi ha fatto ben comprendere le conseguenze derivanti da questa nostra avventura che, ripeto, era di comune accordo”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tatiana Tramacere, parla Dragos: “Il forte sentimento per lei non mi ha fatto capire le conseguenze” | VIDEO

