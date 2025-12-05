Tatiana Tramacere nascosta 11 giorni a due passi da casa tra sigarette silenzi e un amore segreto

Notizieaudaci.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il video dei carabinieri: la storia cambia volto. Due riprese, una data e un orario: 20:51 del 24 novembre. Tatiana Tramacere, 27 anni, scompare di casa la mattina e riappare per mano delle telecamere la sera, tranquilla, camminando accanto a Dragos Ioan Gheormescu. I due entrano senza esitazioni nella palazzina dove il 30enne vive, a poche centinaia di metri da casa della ragazza. Da quel portone, Tatiana non uscirà più per undici giorni, mentre l’Italia la cerca ovunque credendo al peggio, mentre Nardò si riempie di volantini, appelli televisivi e speranze fragili. Quelle immagini diffuse dai carabinieri non raccontano solo un passaggio, ma ciò che è mancato per quasi due settimane: la verità dei movimenti, la volontà di lei, l’intimità di un gesto che appare lontano dall’idea di costrizione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

tatiana tramacere nascosta 11 giorni a due passi da casa tra sigarette silenzi e un amore segreto

© Notizieaudaci.it - Tatiana Tramacere nascosta 11 giorni a due passi da casa tra sigarette, silenzi e un amore segreto

Approfondisci con queste news

tatiana tramacere nascosta 11Piatti sporchi, mozziconi di sigaretta e disordine: ecco la mansarda dove Tatiana Tramacere si è nascosta | VIDEO - Ecco la mansarda dove è stata ritrovata #Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa a #Nardò. Scrive tpi.it

tatiana tramacere nascosta 11Trovata viva Tatiana Tramacere: il video prima della sparizione e le scuse dell’amico Dragos - Tatiana Tramacere ritrovata dopo 11 giorni: l'amico Dragos Gheormescu si scusa, spunta il video della sera della scomparsa. Secondo notizie.it

tatiana tramacere nascosta 11Tatiana e Dragos hanno commesso dei reati? Il penalista: “Resta il nodo delle false dichiarazioni” - Il professore Dell’Anno: “Difficile ipotizzare conseguenze penali in capo alla giovane, a meno che non abbia istigato Gheormesc ... Riporta quotidiano.net

tatiana tramacere nascosta 11Tatiana Tramacere, chi è Dragos-Ioan Gheormescu e perché l’ha tenuta nascosta: «Ha organizzato tutto lei» - Con lui si era incontrata prima di scomparire ... Lo riporta msn.com

Tatiana Tramacere, chi è la ragazza ritrovata a Nardò e cosa è successo - Tatiana Tramacere è stata ritrovata a Nardò dopo 11 giorni; secondo l’amico Dragos Gheormescu, si sarebbe allontanata volontariamente. Lo riporta trend-online.com

Il disordine, i piatti sporchi e i mozziconi di sigaretta: ecco il minuscolo appartamento dove Tatiana Tramacere si è nascosta per 11 giorni – Il video - La gioia del fratello: «Non le chiederemo di raccontarci, lo farà lei quando vorrà» ... Secondo open.online

Cerca Video su questo argomento: Tatiana Tramacere Nascosta 11