Tatiana Tramacere nascosta 11 giorni a due passi da casa tra sigarette silenzi e un amore segreto

Il video dei carabinieri: la storia cambia volto. Due riprese, una data e un orario: 20:51 del 24 novembre. Tatiana Tramacere, 27 anni, scompare di casa la mattina e riappare per mano delle telecamere la sera, tranquilla, camminando accanto a Dragos Ioan Gheormescu. I due entrano senza esitazioni nella palazzina dove il 30enne vive, a poche centinaia di metri da casa della ragazza. Da quel portone, Tatiana non uscirà più per undici giorni, mentre l’Italia la cerca ovunque credendo al peggio, mentre Nardò si riempie di volantini, appelli televisivi e speranze fragili. Quelle immagini diffuse dai carabinieri non raccontano solo un passaggio, ma ciò che è mancato per quasi due settimane: la verità dei movimenti, la volontà di lei, l’intimità di un gesto che appare lontano dall’idea di costrizione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tatiana Tramacere nascosta 11 giorni a due passi da casa tra sigarette, silenzi e un amore segreto

Approfondisci con queste news

L'amico di Tatiana Tramacere: 'La nostra avventura di comune accordo. Tra noi affetto, non l'ho obbligata a rimanere. Il sentimento non mi ha fatto capire le conseguenze". Il fratello della ragazza: 'Sta bene, quando vorrà ci racconterà' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Caso #tatiana L’avvocato di Tatiana Tramacere conferma l’allontanamento volontario: “Non faremo altre domande, deve riposare” Tatiana Tramacere è tornata nella casa di Nardò della sua famiglia nella notte, dopo essere stata sottoposta a visite mediche. Or Vai su X

Piatti sporchi, mozziconi di sigaretta e disordine: ecco la mansarda dove Tatiana Tramacere si è nascosta | VIDEO - Ecco la mansarda dove è stata ritrovata #Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa a #Nardò. Scrive tpi.it

Trovata viva Tatiana Tramacere: il video prima della sparizione e le scuse dell’amico Dragos - Tatiana Tramacere ritrovata dopo 11 giorni: l'amico Dragos Gheormescu si scusa, spunta il video della sera della scomparsa. Secondo notizie.it

Tatiana e Dragos hanno commesso dei reati? Il penalista: “Resta il nodo delle false dichiarazioni” - Il professore Dell’Anno: “Difficile ipotizzare conseguenze penali in capo alla giovane, a meno che non abbia istigato Gheormesc ... Riporta quotidiano.net

Tatiana Tramacere, chi è Dragos-Ioan Gheormescu e perché l’ha tenuta nascosta: «Ha organizzato tutto lei» - Con lui si era incontrata prima di scomparire ... Lo riporta msn.com

Tatiana Tramacere, chi è la ragazza ritrovata a Nardò e cosa è successo - Tatiana Tramacere è stata ritrovata a Nardò dopo 11 giorni; secondo l’amico Dragos Gheormescu, si sarebbe allontanata volontariamente. Lo riporta trend-online.com

Il disordine, i piatti sporchi e i mozziconi di sigaretta: ecco il minuscolo appartamento dove Tatiana Tramacere si è nascosta per 11 giorni – Il video - La gioia del fratello: «Non le chiederemo di raccontarci, lo farà lei quando vorrà» ... Secondo open.online