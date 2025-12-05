Tatiana Tramacere l’uscita in segreto dalla casa in cui è stata ritrovata L’attimo in cui appare per la prima volta dopo la scomparsa – Il video

5 dic 2025

Hanno fatto usare un uscita laterale per permettere a Tatiana Tramacere di lasciare la casa in cui è stata ritrovata a Nardò. In quella stessa palazzina, vive anche Dragos-Ioan Gheormescu, il 30enne che per ultimo l’aveva vista prima di sparire lo scorso 24 novembre. In un video che circola su Facebook si vede la ragazza uscire rapidamente da un cancello defilato della casa, rispetto all’ingresso principale. Là invece c’era ancora la folla, che si era radunata con rabbia sotto casa del 30enne romeno. Tensione che sarebbe stata scatenata dalla notizia, rivelatasi falsa, del ritrovamento senza vita della ragazza. 🔗 Leggi su Open.online

