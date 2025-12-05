Tatiana Tramacere l' amico Gheormescu ribalta tutto | Ha organizzato tutto lei

C'è qualcosa che non torna nella drammatica vicenda di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa dallo scorso 24 novembre e ritrovava viva dai carabinieri nella mansarda di un suo amico, il 30enne di origini romene Dragos Ioan Gheormescu. Poco prima, si erano diffuse voci incontrollate sul ritrovamento del cadavere della ragazza, fortunatamente false. Subito una folla si era accalcata sotto casa di Gheormescu per linciarlo. L'uomo è stato subito ascoltato nella notte dai carabinieri e ha fornito una sua versione dei fatti, sconvolgente: "E' stata lei a organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l'unico di cui si fidava. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Tatiana Tramacere, l'amico Gheormescu ribalta tutto: "Ha organizzato tutto lei"

