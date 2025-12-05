Tatiana Tramacere l' amico Dragos-Ioan rivela | È stata lei a organizzare tutto il sentimento non mi ha fatto capire le conseguenze

Gheormescu: "Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po', mi ha chiesto di aiutarla. Tra di noi c'è affetto, non l'ho obbligata a rimanere". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tatiana Tramacere, l'amico Dragos-Ioan rivela: "È stata lei a organizzare tutto, il sentimento non mi ha fatto capire le conseguenze"

VIDEO - Tatiana Tramacere, ecco le immagini della mansarda dove è stata ritrovata - facebook.com Vai su Facebook

Caso #tatiana L’avvocato di Tatiana Tramacere conferma l’allontanamento volontario: “Non faremo altre domande, deve riposare” Tatiana Tramacere è tornata nella casa di Nardò della sua famiglia nella notte, dopo essere stata sottoposta a visite mediche. Or Vai su X

Tatiana Tramacere, parla l'amico Dragos: «Ho voluto tutelarla nelle sue scelte personali di cambiare vita» - «Questa notte presso il comando dei carabinieri di Lecce ho riferito tutti i fatti che riguardano la mia persona e la scomparsa di Tatiana ... Come scrive msn.com

Tatiana Tramacere ha organizzato la sua scomparsa: l'aiuto dell"amico" Dragos, le bugie in tv. Ora rischiano di essere indagati - Per 10 giorni le forze dell'ordine l'hanno cercata ovunque mettendo in ... Scrive msn.com

Il ritrovamento di Tatiana Tramacere: la mansarda, l'amico Dragos e l'ipotesi dell'allontanamento volontario, ecco cosa sappiamo - A dieci giorni dalla scomparsa è stata trovata viva la 27enne di Nardò. Scrive vanityfair.it

Tatiana Tramacere ha confessato l’allontanamento volontario, l’amico: “È stata lei ad organizzare tutto” - La ragazza scomparsa, che ora si trova a casa, ha confermato di essersi allontanata di sua spontanea volontà ... Secondo tpi.it

Tatiana Tramacere è viva e sta bene. Era in casa dell'amico - Lasciateci lavorare per comprendere se era in uno stato di costrizione o se era una sua volontà", ha detto il colonnello Andrea ... Riporta ansa.it

Tatiana e Dragos, cosa rischiano ora. Le scuse di lui: «I sentimenti non mi hanno fatto capire le conseguenze, ma non l'ho obbligata» - «Questa notte presso il comando dei carabinieri di Lecce ho riferito tutti i fatti che riguardano la mia persona e la scomparsa di Tatiana. msn.com scrive