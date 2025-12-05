Tatiana Tramacere la confessione di Dragos-Ioan Gheormescu | È stata lei a organizzare tutto voleva isolarsi versione confermata dalla ragazza

Secondo quanto riferito da Gheormescu, Tatiana attraversava un periodo difficile, anche per motivi di salute. L’uomo, ascoltato dai carabinieri prima e dopo il ritrovamento, ha dichiarato che la giovane lo aveva contattato chiedendogli aiuto nel suo progetto di allontanarsi temporaneamente dalla fam. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tatiana Tramacere, la confessione di Dragos-Ioan Gheormescu: “È stata lei a organizzare tutto, voleva isolarsi”, versione confermata dalla ragazza

