È la sera del 24 novembre quando le immagini di videosorveglianza riprendono Tatiana camminare a braccetto con l'amico Dragos dal parco Raho A braccetto in direzione della casa di lui, dove la 27enne leccese di Nardò si è "nascosta" per 11 giorni prima di essere ritrovata ieri sera, 4 dicembr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tatiana Tramacere, il VIDEO prima della scomparsa: lei e Gheormescu a braccetto verso casa di lui dove la 27enne "si nasconderà" per 11 giorni

