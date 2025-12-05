Tatiana Tramacere il padre | Sto vivendo il mio Natale anticipatamente

"In questo momento sto vivendo anticipatamente il mio Natale in famiglia". Con queste parole Rino Tramacere, il padre di Tatiana, la 27enne scomparsa il 24 novembre a Nardò e ritrovata viva dai carabinieri durante una perquisizione nell’abitazione del 30enne Dragos-Ioan Gheormescu, ha commentato la notizia del ritrovamento. La giovane è stata rinvenuta nella mansarda dell'appartamento dell'uomo, l'amico che per ultimo l’aveva incontrata e che poche ore prima era stato iscritto nel registro degli indagati per istigazione al suicidio. Come ha sottolineato l'avvocato della famiglia, Tommaso Valente, ora "la ragazza sarà portata in ospedale per verificare le condizioni di salute prima di essere riaccompagnata a casa". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Tatiana Tramacere, il padre: “Sto vivendo il mio Natale anticipatamente”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tatiana Tramacere - dopo dieci giorni dalla scomparsa - è stata ritrovata dai Carabinieri, nella mansarda dell'amico con cui era stata vista l'ultima volta prima di perdere le sue tracce. Indagini in corso per capire se la 27enne sia stata trattenuta contro la sua vol - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana Tramacere - dopo dieci giorni dalla scomparsa - è stata ritrovata dai Carabinieri, nella mansarda dell'amico con cui era stata vista l'ultima volta prima di perdere le sue tracce. Le ultimissime dal collega Gianluca Lovagnini della Tgr Puglia. Vai su X

Tatiana Tramacere trovata viva a Nardò, gioia della famiglia dopo il ritrovamento: "Sta bene, è bellissimo" - Tatiana Tramacere è stata ritrovata viva nella mansarda di un amico. Segnala virgilio.it

Tatiana Tramacere, Dragos e quei 10 giorni scomparsa nel nulla: le chat, la mansarda e il viaggio a Brescia. La ricostruzione - Ma cosa è successo davvero alla 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce dal 24 novembre? Si legge su ilmessaggero.it

“Tatiana è viva e sta bene”, era nella soffitta dell’amico. L’ipotesi più accreditata: si nascondeva - Il ritrovamento di Tatiana Tramacere, a dieci giorni dalla sua scomparsa, ha cambiato in pochi minuti l’umore di un’intera comunità. Scrive thesocialpost.it

Trovata Tatiana Tramacere, è viva. Salvata dai Carabinieri: forse è stata sequestrata. Fermato l’amico - Tatiana Tramacere, 27 anni, è stata trovata morta nelle campagne tra Nardò e Galatone. Da fanpage.it

Tramacere ritrovata in una mansarda. Inquirenti: "Sequestro o allontanamento volontario" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tramacere ritrovata in una mansarda. Lo riporta tg24.sky.it

Nardò, svolta in serata: Tatiana Tramacere è viva. L'amico Dragos (indagato) dovrà dare spiegazioni. Il giallo della mansarda - Tatiana Tramacere è stata trovata viva dai carabinieri all'interno della mansarda della casa di Dragos Ioan Gheormescu, a Nardò, il suo amico 30enne di origini rumene, formalmente indagato dalla procu ... affaritaliani.it scrive