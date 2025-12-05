Tatiana Tramacere ha confessato l’allontanamento volontario
La scomparsa di Tatiana Tramacere, svanita il 24 novembre e ritrovata viva il 4 dicembre, si è chiusa con un quadro diverso da quello temuto nei giorni scorsi. Secondo quanto emerso dagli interrogatori, la 27enne si sarebbe allontanata volontariamente. Dragos-loan Gheormescu, l’amico trentenne nella cui mansarda è stata ritrovata, ha riferito ai carabinieri: «È stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l’unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po’». Una versione confermata dalla stessa Tatiana, poi rientrata a casa dopo i controlli in ospedale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
