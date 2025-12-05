Tatiana Tramacere ha confessato l’allontanamento volontario l’amico | È stata lei ad organizzare tutto

Nessuna scomparsa né tantomeno sequestro: Tatiana Tramacere ha confessato di essersi allontanata volontariamente dalla sua abitazione, nascondendosi nella casa dell’amico Dragos. È il sorprendente epilogo di una vicenda che per giorni ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso. La 27enne, della quale non si avevano notizie dal 24 novembre scorso, è stata ritrovata nella serata di giovedì 4 dicembre in una mansarda alla quale si accede dall’appartamento di Dragos-Ioan Gheormescu a Nardò, in provincia di Lecce. E lo stesso operaio rumeno ha confermato agli inquirenti: “È stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l’unico di cui si fidava. 🔗 Leggi su Tpi.it

