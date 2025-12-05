Tatiana Tramacere Gheormescu motiva la scomparsa | Ho tutelato le sue scelte i sentimenti non mi hanno fatto cogliere le conseguenze - VIDEO

In una prima dichiarazione pubblica rilasciata dopo il ritrovamento della 27enne, Gheormescu ha sottolineato come non si sia trattato né di suicidio né di sequestro di persona, ma di allontanamento volontario. Ha poi chiesto pubbliche scuse su quanto accaduto "Ho voluto tutelare Tatiana nelle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tatiana Tramacere, Gheormescu motiva la scomparsa: "Ho tutelato le sue scelte, i sentimenti non mi hanno fatto cogliere le conseguenze" - VIDEO

