Tatiana Tramacere era in un armadio in stato confusionale Aveva un coltello e due cellulari senza la Sim | cosa sappiamo

La vicenda di Tatiana Tramacere, la 27enne pugliese ritrovata in una mansarda in stato confusionale dieci giorni dopo la sua sparizione, ha avuto un lieto fine ma i passaggi sono ancora avvolti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Tatiana Tramacere era in un armadio in stato confusionale. Aveva un coltello e due cellulari senza la Sim: cosa sappiamo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sembra assumere contorni kafkiani la vicenda della scomparsa di Tatiana Tramacere, a giudicare dalle tante domande ancora senza risposta che gli stessi investigatori si pongono, e probabilmente porranno alla 27enne studentessa di Nardò. Soprattutto sul - facebook.com Vai su Facebook

Caso #tatiana L’avvocato di Tatiana Tramacere conferma l’allontanamento volontario: “Non faremo altre domande, deve riposare” Tatiana Tramacere è tornata nella casa di Nardò della sua famiglia nella notte, dopo essere stata sottoposta a visite mediche. Or Vai su X

Tatiana Tramacere era in un armadio in stato confusionale. Aveva un coltello e due cellulari senza la sim: cosa sappiamo - La vicenda di Tatiana Tramacere, la 27enne pugliese ritrovata in una mansarda in stato confusionale dieci giorni dopo la sua sparizione, ha avuto un ... Si legge su msn.com

Tatiana Tramacere ritrovata in una mansarda «in stato confusionale» dieci giorni dopo la scomparsa: cosa sappiamo - La vicenda di Tatiana Tramacere, la 27enne pugliese ritrovata in una mansarda in stato confusionale dieci giorni dopo la sua sparizione, ha avuto un lieto fine ma i passaggi sono ancora ... Segnala ilmessaggero.it

Il mistero di Tatiana Tramacere: 10 giorni nel nulla. La verità era a pochi metri da casa - La scomparsa di Tatiana Tramacere, il sospetto di un gesto estremo o di un sequestro e il ritrovamento nella mansarda di un conoscente: ora gli inquirenti indagano per chiarire cosa sia davvero accadu ... Segnala panorama.it

Tatiana Tramacere trovata viva, sta bene. Era in casa dell'amico, l'ipotesi del sequestro - Trovata dai carabinieri in una mansarda nella cittadina leccese La gioia del papà della ragazza:'Sto vivendo il mio Natale anticipatamente'. Lo riporta ansa.it

Tatiana Tramacere, chi è la ragazza scomparsa a Nardò e poi ritrovata: età, lavoro, il rapporto con Dragos Gheormescu - Un caso di cronaca che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’epilogo sorprendete ma, per fortuna, positivo: scopriamo di più sulla giovane. Si legge su libero.it

Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene: era nella mansarda dell'amico Dragos - Inizialmente si era diffusa la notizia del ritrovamento del suo corpo privo di vita, ma il comandante provinciale dei carabinieri ha definito le voci: ... Lo riporta today.it