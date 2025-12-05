Tatiana Tramacere è viva le parole dell’amico | Era una sua idea voleva fuggire per un po’

Sembrerebbe che, quando i carabinieri sono entrati nella casa del ragazza per cercare Tramacere, questa sia stata trovata nascosta al buio in un abbaino, al quale si accede liberamente dal terrazzo dell'edificio. "Non ho fatto niente", avrebbe detto spaventata ai carabinieri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tatiana Tramacere è viva, le parole dell’amico: “Era una sua idea, voleva fuggire per un po’”

