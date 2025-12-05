La ragazza scomparsa a Nardò trovata in casa dell’operaio che diceva di averla vista l’ultima volta. Il padre: regalo di Natale. Perde quota la pista del sequestro. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - “Tatiana Tramacere è viva e sta bene”, era nella soffitta dell’amico. L’ipotesi: si nascondeva