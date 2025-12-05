Tatiana Tramacere è viva e sta bene era nella soffitta dell’amico L’ipotesi | si nascondeva

Repubblica.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ragazza scomparsa a Nardò trovata in casa dell’operaio che diceva di averla vista l’ultima volta. Il padre: regalo di Natale. Perde quota la pista del sequestro. 🔗 Leggi su Repubblica.it

