Tatiana Tramacere è viva | al vaglio ipotesi sequestro o lì per scelta La gioia di papà Rino | È come vivere il mio Natale in anticipo

Tatiana Tramacere è viva. La studentessa di 27 anni, scomparsa da Nardò il 24 novembre, è stata ritrovata nella serata di giovedì 4 dicembre dai carabinieri. Era. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Tatiana Tramacere è viva: al vaglio ipotesi sequestro o lì per scelta. La gioia di papà Rino: «È come vivere il mio Natale in anticipo»

Tatiana Tramacere - dopo dieci giorni dalla scomparsa - è stata ritrovata dai Carabinieri, nella mansarda dell'amico con cui era stata vista l'ultima volta prima di perdere le sue tracce. Indagini in corso per capire se la 27enne sia stata trattenuta contro la sua vol - facebook.com Vai su Facebook

Le immagini di Tatiana Tramacere mentre lascia l’abitazione in cui è stata ritrovata e viene portata in ospedale. La giovane di Nardò era scomparsa lo scorso 24 novembre. Vai su X

Tatiana Tramacere trovata viva, sta bene. Era stata sequestrata - Trovata dai carabinieri in una mansarda nella cittadina leccese (ANSA) ... ansa.it scrive

