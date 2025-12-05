Tatiana Tramacere è viva | al vaglio ipotesi sequestro La gioia di papà Rino | Come vivere il Natale in anticipo

Tatiana Tramacere è viva. La studentessa di 27 anni, scomparsa da Nardò il 24 novembre, è stata ritrovata nella serata di giovedì 4 dicembre dai carabinieri. Era. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Tatiana Tramacere è viva: al vaglio ipotesi sequestro. La gioia di papà Rino: «Come vivere il Natale in anticipo»

