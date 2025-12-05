Tatiana Tramacere è tornata a casa

Tatiana Tramacere é tornata a casa nella notte. La 27enne  risultava scomparsa dal 24 novembre  scorso ed è stata  ritrovata viva  in uno stanzino accanto a una mansarda nella cittadina in provincia di Lecce. La ragazza quinsi stava a pochi metri dalla sua abitazione. La giovane era accompagnata dal fratello Vladimir e dai carabinieri che erano riusciti a rintracciarla dopo aver sottoposto a interrogatorio  l’amico Dragos Gheormescu. Le forze dell’ordine avevano perquisito la mansarda dove Dragos vive. La ragazza è stata visitata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dai sanitari. Poi è potuta rientrare in famiglia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

